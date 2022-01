Safaripark in Japan Tiger beißt Tierpflegerin die Hand ab

Nach Angaben des Parks befand sich der zehn Jahre alte männliche bengalische Tiger am Morgen nicht wie erwartet in seinem eingezäunten Gehege. Stattdessen entdeckten ihn die Tierpfleger in einem Gang, der zu einem Ausstellungsbereich führte. Dort griff das Tier die drei an. Die Pfleger mussten im Krankenhaus behandelt werden. Berichten zufolge hatten sie am Vortag vergessen, das Tor zum Tigerkäfig zu schließen.