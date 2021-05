Sängerin Pink schrieb Testament während Corona-Erkrankung

Sie und ihr Sohn Jameson Moon (4) seien beide im März 2020 schwer erkrankt, während ihre Tochter Willow Sage (9) und Ehemann Carey Hart (45) vom Coronavirus offenbar verschont worden waren. "An einem Punkt, an dem ich dachte, es sei für uns vorbei, rief ich meine beste Freundin an und sagte: "Du musst Willow sagen, wie sehr ich sie geliebt habe"."