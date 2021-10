Sängerin beim Basketball Adele stiehlt den Lakers die Schau

Vergangene Woche veröffentlichte Adele ihre ersten Single seit sechs Jahren. Die gefühlige Klavier-Ballade „Easy On Me“, die in der Nacht zum Freitag erschien, ist die erste Auskopplung aus Adeles sehnsüchtig erwartetem neuen Album „30“, an dem die Britin jahrelang gearbeitet hat. Es soll am 19. November veröffentlicht werden. „Es war verdammt harte Arbeit“, hatte die 33 Jahre alte Sängerin dem Sender BBC Radio 2 gesagt. „Ich habe über Dinge gesungen, von denen ich nicht einmal wusste, dass ich sie fühle oder denke.“ Aber sie sei unheimlich stolz über das Ergebnis.