Sachsenheim Suche nach aggressivem Motorradfahrer

Wegen Nötigung und Sachbeschädigung ermittelt die Polizei gegen den Fahrer einer Motorrades mit Vaihingen Kennzeichen. Am Donnerstagabend gegen 21:10 war ein 35-jähriger Autofahrer mit seinem VW auf der Ludwigsburger Straße unterwegs und wurde dabei von dem Motorradfahrer überholt. Als der 35-jährige daraufhin gehupt habe, soll der Biker angehalten und versucht haben, die Fahrertür des VW zu öffnen. Der 35-Jährige fuhr weiter und der Motorradfahrer soll ihn in der Folge sowohl in der Sersheimer Straße als auch in der Hohenhaslacher Straße überholt und dabei gegen das Auto getreten haben. Dabei entstand laut Polizei ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.