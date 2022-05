Glasgow - RB Leipzig hat den ersten Einzug in ein Europacup-Finale verpasst. Nach dem 1:0 im Hinspiel verlor der Fußball-Bundesligist am Donnerstag das Halbfinal-Rückspiel in der Europa League bei den Glasgow Rangers mit 1:3 (0:2). Das Endspiel findet am 18. Mai im spanischen Sevilla statt.