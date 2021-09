Vermutlich ohne Beute gemacht zu haben, ergriffen noch unbekannte Täter die Flucht, nachdem sie zwischen Freitag 12.30 Uhr und Montag 07.00 Uhr in eine Firma in der Bahnhofstraße in Steinheim an der Murr eingebrochen waren. Die Unbekannten schlugen ein Fenster des Gebäudes ein und konnte sich so Zutritt ins Innere verschaffen. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 50 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 82306-0 mit dem Polizeiposten Steinheim an der Murr in Verbindung zu setzen.