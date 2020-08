Sachbeschädigung auf Parkplatz in Affalterbach Unbekannter zerkratzt Opel

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Discounters in der Winnender Straße in Affalterbach verübt wurde. Zwischen 13 und 18 Uhr wurde ein dort abgestellter Opel von einem noch unbekannten Täter zerkratzt. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an Telefon 07144/9000.