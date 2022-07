Saarland Zwei Tote bei Streit um Wohnung - Polizei ermittelt

Ottweiler - Nach den tödlichen Schüssen im saarländischen Ottweiler im Streit um eine Mietwohnung ermittelt die Polizei die Hintergründe der Tat. Ein 51-Jähriger hatte am Freitagnachmittag in seiner Wohnung eine Frau und sich selbst getötet. Ein 79-Jähriger wurde angeschossen und schwer verletzt, sein Zustand war am Samstag stabil, wie ein Polizeisprecher sagte.