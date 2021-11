Saša Stanišić erhält den Schillerpreis 2021 „Schiller wäre stolz auf ihn gewesen“

In Schillers freiheitlicher Tradition steht auch der Schillerpreis. Dies zeige sich mit der Preisverleihung an Saša Stanišić, so Trost. Der 1978 in Jugoslawien geborene Autor musste als 14-Jähriger „hautnah die Auswirkungen von Krieg, Vertreibung und der damit einhergehenden Einschränkung der individuellen Freiheit erfahren“. Mit Hilfe der Literatur von Kafka, Brecht, Eichendorff und Hölderlin hatte Stanišić die deutsche Sprache erlernt. Krieg und Flucht machte er anschließend auch zum Gegenstand seines Debütromans „Wie der Soldat das Grammofon repariert", der mittlerweile in 31 Sprachen übersetzt worden ist.