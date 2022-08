S4 zwischen Marbach und Backnang Bauarbeiten sorgen für Störungen

Die Arbeiten im Oberbau finden nachts statt

Aktuell arbeite die DB nachts im Oberbau, berichtet der Bahn-Sprecher. Man habe im Juni bei turnusmäßigen Inspektionen an der Bahnstrecke an mehreren Stellen im Bereich von Burgstall an der Murr kurzfristigen Handlungsbedarf festgestellt. Aus Gründen der Sicherheit habe die Bahn daher in dem Abschnitt die zulässige Streckengeschwindigkeit reduziert. „Das führt zu Fahrplanabweichungen bei den Zügen der Linie S 4.“ Die Störungen wirkten sich auf der eingleisigen Strecke auf den Gegenverkehr und wiederum auch auf nachfolgende Züge aus. Die S-Bahn Stuttgart fahre zudem in der Nacht vom 11. auf den 12. August für einzelne Züge der S 4 mit Bussen. Die DB rechne mit einem Ende der Beeinträchtigungen auf der Strecke vom 15. August an.