S4 nach Marbach Zug-Ausfälle bereiten Frust

Ein weiterer Leser aus Marbach meldet, dass der Ersatzbus in der vorvergangenen Woche zwischen Marbach und Freiberg ohne Halt in Benningen über Ludwigsburg geleitet wurde, wobei der Bus in Neckarweihingen versehentlich eine größere Schleife durch den Stadtteil drehte, um dann wieder an vorheriger Stelle an der Neckarbrücke rauszukommen. Die Fahrgäste wurden später beim Bahnhof Favoritepark rausgelassen. Und am Marbacher Bahnhof stiegen Fahrgäste dieser Tage schon in den vermeintlichen Ersatzbus nach Freiberg, um dann vom Busfahrer zu erfahren, dass es der Bus für die Gegenrichtung nach Backnang sei. Da war also wieder Aussteigen angesagt.