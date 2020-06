S4 muss nach Schaden evakuiert werden „Es war nicht dramatisch, aber hat eben Zeit gekostet“

Nachdem die Bahn stillstand, „gab es eine Durchsage, dass wir auf die Feuerwehr und Polizei warten müssen und es eventuell gefährlich sein könnte, da Strom mit im Spiel war.“ Zusammen mit den anderen Passagieren harrte er also auf seinem Platz aus. „Es ging alles ganz ruhig zu. Es hat keiner Panik bekommen oder war aufgeregt. Man hat sich halt unterhalten. Ich hatte auch meinen Laptop dabei und konnte etwas arbeiten“, erzählt der Murrer. Etwas mehr als eine Stunde mussten die Passagiere warten, ehe schließlich die Rettung nahte. „Das Problem war, dass wir an dieser Stelle keine Rettungs-Fahrzeuge in die unmittelbare Nähe beordern konnten. Es war demnach auch unklar, wie lange es dauern würde, um die Bahn aus diesem Abschnitt zu bekommen. Deshalb haben wir uns um 8.10 Uhr dazu entschieden, die Gäste aus den Wagen zu holen und über den Gleisweg zurück zum Bahnhof nach Erdmannhausen zu bringen“, so der Bahn-Sprecher. Der Betroffene aus Murr beschreibt die Situation so: „Irgendwann kam der Notfall-Manager. Danach wurden wir dann evakuiert. Erst der hintere Teil des doppelten Triebwagens, dann der vordere, in dem ich saß.“ Über eine Leiter, die die Feuerwehr an die Tür gelehnt hatte, ging es ins Freie. „Da ging es schon ordentlich runter“, berichtet er.