S2 fällt im Remstal teilweise aus Jugendliche fahren auf Bahnkupplung mit

Eine gefährliche Reisemethode haben zwei junge Männer am Dienstagabend auf ihrem Weg von Beutelsbach nach Grunbach gewählt: Sie fuhren auf der Kupplung zweier S-Bahnwagen mit. Eine Zeugin entdeckte die beiden Unbekannten gegen 19 Uhr an der Außenseite der S2 in Richtung Schorndorf und alarmierte daraufhin die Bundespolizei. Im Rahmen der sofort gestarteten Fahndung konnten zwei polizeibekannte 16- und 19- Jährige in einer S-Bahn in Richtung Filderstadt festgestellt werden, die als Tatverdächtige in Frage kommen.