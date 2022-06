S-Bahn nach Bietigheim-Bissingen Mann mit Pistole sorgt für Aufregung

Ein 38 Jahre alter Mann, der mit einer Pistole im Hosenbund in einer S-Bahn unterwegs war, hat am Donnerstagnachmittag Aufregung verursacht und die Polizei auf den Plan gerufen. Wie die Beamten mitteilen, hatte ein aufgebrachter Zeuge gegen 15.50 Uhr den Notruf gewählt und von einem anderen Fahrgast in einer Bahn der Linie S 5 in Richtung Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) berichtet, der eine Pistole im Hosenbund stecken habe und sich auch sonst „auffällig“ verhalte.