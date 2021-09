S-Bahn im Kreis Ludwigsburg Bahnkunden müssen längere Fahrzeiten in Kauf nehmen

Marbach - Der Streik bei der Deutschen Bahn ist zwar vorbei. Die Fahrgäste der S-Bahnlinie 4 zwischen Stuttgart und Marbach und im Bottwartal müssen sich an diesem Wochenende aber erneut auf Einschränkungen einstellen. Grund: Die Deutsche Bahn erneuert die Gleise zwischen Ludwigsburg und Marbach und für die Arbeiten muss dieser Abschnitt für den Zugverkehr gesperrt werden. Zwischen Ludwigsburg und Marbach wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet, die in Favoritepark und Freiberg halten. Wer am Wochenende also auf dieser Strecke unterwegs ist, muss mit einer längeren Fahrzeit von überschaubaren rund 13 Minuten rechnen.