S-Bahn fährt seit 40 Jahren nach Marbach Der Viadukt trägt sicher über den Neckar

Vor genau 40 Jahren wurde am Wochenende des 27. und 28. September 1980 die S-Bahnlinie S 4 von Stuttgart über Ludwigsburg nach Marbach eröffnet. Marbach war damit an das zwei Jahre zuvor gegründete S-Bahnnetz des Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) angeschlossen. „Genau wie der 8. Dezember 1879, der Tag an dem der erste Eisenbahnzug Marbach mit dem Schienennetz verband, so wird auch der 28. September 1980 in die Verkehrsgeschichte eingehen“, schrieb Dr. Kurt Seidel von der Bundesbahndirektion dieser Verbindung ins Stammbuch.