Rutschpartie im Bottwartal Blitzeis führt zu Blechschäden

Steinheim war um 4 Uhr noch eisfrei

In Steinheim gab es Blechschäden bei einem Unfall in der Hofackerstraße. Das Streufahrzeug kam um wenige Minuten zu spät. „Wir waren vorbereitet“, betonte der Bauhofleiter Markus Wolf. Der Weckdienst habe schon vor 4 Uhr „neuralgische Stellen abgefahren“, aber da sei noch nichts gewesen. Um 5.15 Uhr habe es dann mit dem Regnen angefangen, „und dann ging’s los“, so Wolf. Das Problem: „Wir brauchen auch Zeit und einen gewissen Vorlauf – und auf trockene Straßen kann man wegen der Umwelt auch kein Salz hinschmeißen.“



Regen beginnt um 6 Uhr in Beilstein

Unabhängig von der Umwelt erklärte sein Kollege Christian Aufrecht vom Beilsteiner Bauhof, vorab zu streuen bringe nichts, weil das Salz eh vom Fahrtwind wieder verweht werde. Und so war es auch in Beilstein spiegelglatt, nachdem der Regen dort gegen 6 Uhr einsetzte. „Die dümmste Uhrzeit, die man sich vorstellen kann“, so Aufrecht. Besonders betroffen gewesen seien die schattigen Stellen und die, an denen wie vor dem Kindergarten große Betonplatten lägen, weil diese die Kälte speicherten.