Ruth Schmidt feiert 100. Geburtstag Eine Lehrerin mit Leib und Seele

Ihre nächste Station sollte dann auch die letzte in ihrem Berufsleben sein. Dem Goethe-Gymnasium in Ludwigsburg blieb sie 30 Jahre lang treu. Ein Herzensprojekt dort war der England-Austausch. Und nun, da sie beruflich sesshaft geworden war, fehlte nur noch ein eigenes Häuschen. Das entstand dann auf einem Baugrundstück und dank Darlehen von guten Freunden in Marbach: „Und hier bin ich bis heute.“ Auch wenn sie nie verheiratet war, sei sie nie alleine gewesen. Großmutter, Mutter und Tante hatten bei ihr gelebt. Heute kümmert sich ein Mieter, der zum Freund wurde, um Ruth Schmidt. Zur Feier am Sonntag kommen ehemalige Schüler sie besuchen: „Ich wohne mit 100 Jahren noch zuhause und habe Freunde, die mir gerne helfen. Merken Sie, was für ein glückliches Leben ich hatte?“