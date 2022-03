Russland-Ukraine-Krieg Russische Künstler gegen Putins Krieg

Starke Beachtung findet in diesen Tagen die Haltung der Opernsängerin Anna Netrebko, die ebenso wie der Dirigent Waleri Gergiew seit Jahr und Tag zum engeren Umfeld Wladimir Putins gezählt wird. Ihren 50. Geburtstag feierte sie im September im Kreml und ließ sich von Putin in einer Botschaft feiern. 2014 unterstützte sie ebenso wie Gergiew die Trennung der russischen Rebellengebiete vom Süden der Ukraine.

Anna Netrebko verschiebt Konzert in Hamburg

Am Dienstag nun hat Netrebko mitgeteilt, sie werde sich „bis auf Weiteres aus dem Konzertleben zurückziehen“. Zur Begründung: „Es ist nicht die richtige Zeit für mich aufzutreten und zu musizieren“. Ein für Mittwoch geplantes Konzert in der Hamburger Elbphilharmonie wurde abgesagt und auf den 7. September verschoben. Die Auszeit Netrebkos soll dann also offenbar vorüber sein, weswegen auch das Konzert am 3. September auf dem Stuttgarter Schlossplatz weiter auf dem Programm steht. Der Stuttgarter Veranstalter Christian Doll (c2 Concerts) teilte unserer Zeitung mit: „Bisher wurde keine Forderung an uns herangetragen, das Open Air abzusagen.“ Unter dem Druck der Ereignisse hatte sich Netrebko am Sonntag in den sozialen Netzwerken zu Wort gemeldet: „Ich bin gegen diesen Krieg. Ich bin Russin und ich liebe meine Land, aber ich habe viele Freunde in der Ukraine“. Der Schmerz und das Leiden brächen ihr das Herz. „Ich möchte, dass dieser Krieg endet“.

Andererseits vermied Netrebko in ihrer Stellungnahme jeden Hinweise auf den Verursacher des Krieges und wehrte sich dagegen, Künstler „quasi unter Zwang zu setzen, öffentlich politisch Stellung zu nehmen oder ihre Heimat anzuprangern.“ Wie viele ihrer Kollegen sei sie „kein politischer Mensch“: „Ich bin keine Expertin für Politik. Ich bin Künstlerin“. Diese Haltung rief scharfe Kritik hervor. Der Pianist Igor Levit etwa schrieb auf Instagram: „Eine unpolitische Haltung in so einem Fall mit dem eigenen Künstler-Dasein zu entschuldigen, beleidigt die Kunst an sich“.