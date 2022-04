Russland-Ukraine-Krieg Krankenhaus ist bereit für Flüchtlinge

Obdach für bis zu 100 Menschen

Auf zwei Etagen in insgesamt 31 einstigen Patientenzimmern könnten hier bis zu 100 Menschen Obdach finden, die sich vor dem Krieg in der Ukraine und den russischen Bomben in Sicherheit gebracht haben. Wann die ersten Personen aus dem umkämpften Land im Marbacher Krankenhaus eintreffen, ist aber ungewiss. „Das ist die große Unbekannte“, sagt Mathias Rockstroh, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Asylbewerber und Aussiedler im Ludwigsburger Landratsamt. „Ich nehme allerdings schon an, dass sie überhaupt kommen. Die Frage ist nur, in welcher Größenordnung und wie wir es von der Anzahl gestemmt bekommen in welchen Etappen. Vermutlich wird in dieser Woche aber noch niemand einziehen“, fügt er hinzu. Auf den Tag X ist man jedenfalls vorbereitet. Betten stehen bereits in den Zimmern, die zugehörigen Matratzen sind ebenfalls eingetroffen. Schränke waren ohnehin eingebaut. „Es müssen nur noch einige Aufräumarbeiten erledigt und Schlösser ausgetauscht werden. Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Tagen fertig werden“, sagt Rockstroh.