Russland Neun Patienten sterben nach Sauerstoff-Ausfall in Krankenhaus

Wladikawkas - Wegen eines Defekts an einem Sauerstoff-Rohr sind in einem Krankenhaus in Russland mehrere Corona-Patienten gestorben. „Infolge eines Zusammenbruchs des Sauerstoff-Systems sind neun Menschen gestorben“, teilte die Regierung der Republik Nordossetien-Alanien im Kaukasus am Montagabend russischen Agenturen zufolge mit. Ein unterirdisches Rohr sei gebrochen, erklärte demnach der amtierende Regierungschef der Republik, Sergej Menjajlo.