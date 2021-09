Russland Mann soll Frau tagelang eingesperrt und missbraucht haben

Nischni Nowgorod - In Russland soll ein 39 Jahre alter Mann eine junge Frau neun Tage in einem Keller eingesperrt und sexuell missbraucht haben. Er sei nun festgenommen worden, teilten die Ermittler am Samstag mit. Der Mann soll die 23-Jährige demnach über eine Dating-Plattform in der Stadt Nischni Nowgorod etwa 400 Kilometer östlich von Moskau kennengelernt haben.