Russland ist Atommacht Nummer eins Wie viele Atomraketen hat Russland?

Rakete mit Tempo 10.000

Sorgen macht den Friedensforschern auch die „Modernisierung“ der Waffensysteme sowohl in den USA als auch in Russland. So habe Moskau die Hyperschallrakete „Zirkion“ entwickelt, die mit einer Geschwindigkeit von 10.000 Kilometern in der Stunde dem Gegner kaum eine Abwehrchance einräume, da die Vorwarnzeit extrem kurz ist.