Russland begeht Kriegsverbrechen 5000 Soldaten für eine neue Eingreiftruppe der EU

Russland begeht in der Ukraine Kriegsverbrechen. Die Außenminister der Europäischen Union nehmen angesichts des Mordens und der Zerstörungen in vielen ukrainischen Städten kein Blatt mehr vor den Mund. „Die Bilder, die uns auch in diesen Stunden erreichen sind herzzerreißend“, erklärte die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock am Montag in Brüssel. Die bewusste Bombardierung von Theatern und Krankenhäusern „sind in meinen Augen eindeutig Kriegsverbrechen“, sagte sie am Rande eines Treffens mit ihren Kollegen. Auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell warf Moskau vor, „massive Kriegsverbrechen“ zu begehen. Selbst in einem Krieg müssten Regeln herrschen, was den Schutz von Menschen und zivilen Einrichtungen angehe, ergänzte er. Doch Russland zerstöre die Ukraine ohne jeglichen Respekt für diese fundamentalen Regeln der Menschlichkeit.