Russischer Oppositioneller Protestcamp für Freilassung von Nawalny am Brandenburger Tor

Auf Plakaten wurden Slogans gezeigt wie "Stop Putins Terror - Demokratie-Camp", "Kein Geschäft mit Nord-Stream" und "Keine Lizenz für den Sender RT". Viele Spaziergänger am Brandenburger Tor blieben laut einem dpa-Reporter stehen und schauten sich die Forderungen an. Für die kommenden Tage wurden Reden von russischen Oppositionellen vor Ort angekündigt, darunter Olga Romanowa. Am Samstagnachmittag lagen der Polizei zunächst keine Störungen an dem Camp vor.