Kabinettsklausur Scholz sagt Ukraine weitere militärische Unterstützung zu

Der Bundeskanzler verteidigte den Kurs der Bundesregierung bei den Waffenlieferungen an die Ukraine. Es gebe eine sehr präzise Linie, die unverändert verfolgt werde, sagte Scholz. Die Koalition sei sich völlig einig darüber, was hier zu tun sei. Es seien Rüstungsgüter aus den Beständen der Bundeswehr geliefert worden, und es werde geschaut, was noch gehe. Anhand einer mit der Ukraine erörterten Liste würden Bestellvorgänge ausgelöst. Deutschland beteilige sich an Ringtauschen. So handele das Land "komplett identisch" etwa wie die USA, Großbritannien oder Frankreich.