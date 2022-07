Russischer Angriffskrieg Krieg gegen die Ukraine: So ist die Lage

Selenskyj: Getreide-Deal entspricht Kiews Interessen

Die einzelnen Punkte des am Freitag in Istanbul unterzeichneten Getreide-Deals entsprächen "voll und ganz den Interessen der Ukraine", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache in der Nacht zum Samstag. "Jetzt können wir nicht nur die Arbeit unserer Häfen am Schwarzen Meer wiederaufnehmen, sondern auch den erforderlichen Schutz für sie aufrechterhalten."