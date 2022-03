Russischer Angriff auf Ukraine Die bewegenden Bilder des Krieges

660.000 Menschen aus dem Land geflüchtet

Seit Beginn der Invasion am Donnerstag sind nach Angaben der Vereinten Nationen 660.000 Menschen aus dem Land geflüchtet. Die größte Flüchtlingskrise in Europa in diesem Jahrhundert sei zu befürchten, sagte UNHCR-Sprecherin Shabia Mantoo am Dienstag in Genf. Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, hatte zuvor erklärt, er habe in 40 Jahren Krisenerfahrung kaum jemals einen so schnell wachsenden Exodus erlebt. Insgesamt rechnet die Organisation mit bis zu vier Millionen Flüchtlingen aus der Ukraine.