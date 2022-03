Russische Jachten festgesetzt Spanien: Für Oligarchen wird es ungemütlich

Die Spanier sind „die letzten, die eingreifen“, kommentierte am Mittwoch die Lokalzeitung „Diario de Mallorca“. Russische Superjachten waren zuvor schon in Frankreich, Deutschland und Italien festgesetzt worden; die Spanier zeigten sich zunächst etwas zögerlicher. Am Montag schlugen sie schließlich doch noch zu: Sie verboten die Ausfahrt der 85-Meter-Jacht „Valerie“ des Chefs des russischen Rüstungskonzerns Rostec, Sergei Tschemesow, aus dem Hafen von Barcelona. Am Dienstag folgten die „Tango“ des russischen Unternehmers Viktor Vekselberg im Hafen von Palma de Mallorca und danach die „Lady Anastasia“.