Russische Invasion Putin bei Oster-Gottesdienst in Moskau

Zugleich machte Selenskyj seinen Landsleuten Hoffnung auf einen Sieg. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis alle in der Ukraine wieder sicher in Frieden leben würden. Russland scheine auf Jahre in dem Tag zwischen Kreuzigung und Wiederauferstehung steckengeblieben zu sein, "an dem der Tod triumphiert und Gott verschwunden zu sein scheint", sagte er. Aber das Leben werde den Tod besiegen und das Böse werde bestraft werden. "Russland wird diese Wahrheiten aufs Neue lernen müssen, das ist nur eine Frage der Zeit."