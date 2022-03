Russische Invasion Erneut große Friedensdemo in Berlin gegen Krieg in Ukraine

Am 27. Februar, drei Tage nach Kriegsbeginn, hatten bereits mehr als hunderttausend Menschen in Berlin demonstriert. Für den Sonntag waren von einem Veranstalter-Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Umweltschutzinitiativen und Friedensgruppen erneut so viele Teilnehmer angekündigt worden. Das Motto der Demonstration lautete: "Stoppt den Krieg. Frieden und Solidarität für die Menschen in der Ukraine". Auch in Hamburg, Frankfurt, Stuttgart und Leipzig wollten Menschen gegen den Krieg auf die Straße gehen.