«Running Up That Hill» Lied von 1985: Kate Bush an Spitze der UK-Charts

Bislang hatte diesen Rekord das Popduo Wham! (bestehend aus George Michael und Andrew Ridgeley) gehalten mit seinem Weihnachtsklassiker "Last Christmas". Der hatte es bei seinem Erscheinen 1984 nicht an dem Supergroup-Song "Do They Know It's Christmas?" von Bob Geldof und Midge Ure vorbeigeschafft - Ende 2020 erlebte er dann ein besonders erfolgreiches Revival und schaffte es nach 36 Jahren auf Platz eins.