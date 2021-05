Rundfahrt Thomas holt Gesamtsieg bei der Tour de Romandie

Das Leadertrikot hätte Thomas eigentlich schon am Samstag holen können, doch ein Sturz 50 Meter vor der Ziellinie bei der Bergankunft in Thyon verhinderte den Sprung auf Platz eins. Am Sonntag spielte Thomas aber seine Zeitfahrqualitäten aus.

© dpa-infocom, dpa:210502-99-439009/4