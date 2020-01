Runder Tisch zum Thema Motorradlärm Einzelne Biker nutzen Spielraum schamlos aus

Marbach/Bottwartal - Lärm durch Motorradfahrer – das war im Herbst Thema in unserer Zeitung. Wir berichteten über den Frust von Anwohnern in den Löwensteiner Bergen und im Kirchberger Teilort Neuhof. Zu Unrecht an den Pranger gestellt sahen die drei Biker Jörg Laibacher, Martin Könninger und Matthias Ehmer ihre Zunft. „Es sind nur einzelne, die mit übertriebener Lautstärke fahren“, sagt Laibacher am runden Tisch unserer Zeitung. Könninger sieht am Neuhof gar hauptsächlich 16- bis 18-Jährige mit 125-Kubikmeter-Motor am Werk. Und Ehmer will nicht die Lust am Motorradfahrern verlieren und sich dagegen stemmen, wenn auf Bikern zu Unrecht herumgehackt wird. „Es wird sowieso schon zu viel reguliert“, sagt er. Die meisten Biker verhielten sich vernünftig.