Runder Tisch zu Corona Corona-Impfung liefert Debattenstoff

Wie steht es um die Impfrisiken? Den zunehmenden moralischen und politischen Druck in der Gesellschaft für eine Corona-Impfung kritisierte der Fachjournalist Peter Streiff, der angab, sich intensiv in Daten und Fakten zur Pandemie eingearbeitet zu haben. Streiff sieht die Auslastung der Intensivstationen nicht belegt, er hält die Einschränkungen der Grundrechte für verfassungsfeindlich und forderte ein sofortiges Ende der auf den PCR-Tests fußenden Corona-Maßnahmen. Die Aussagekraft von PCR-Tests mit vergrößertem Lupeneffekt (Ct-Wert) hatte zuletzt eine Studie der Universität Duisburg/Essen bezweifelt. Man habe das Verfahren gewählt, um durch Quarantäne weitere schwere Verläufe und Todesfälle möglichst zu verhindern, antwortete Stark. Sie bezifferte die Sterblichkeit „an und mit Covid“ auf 2,5 Prozent der rund 4 Millionen PCR-positiv Getesteten, Streiff berief sich dagegen auf die Meta-Studie des Professors John Ioannidis von der Stanford-Universität im Auftrag der Weltgesundheitsorganisation WHO, wonach die Corona-Sterblichkeit der weltweit Infizierten bei nur bei 0,15 bis 0,2 Prozent liege, „wie bei der Influenza“.

Streiff hält die Impfstoffe für zu wenig erprobt. Er verwies auf die hohe Zahl von schweren Nebenwirkungen, wie sie durch die Berichte des Paul-Ehrlich-Instituts belegt worden seien. So gab es bis zum 15. Juli 10 600 schwere Nebenwirkungen und 1028 Todesfälle in Zusammenhang mit Impfungen, unter anderen durch Hirnvenenthrombosen und Lungenembolien. Zum Vergleich: Mittlerweile gelten 45,5 Millionen Menschen in Deutschland als vollständig geimpft – mit mehr als 95 Millionen Impfdosen.

Wie stark sind die Kliniken belastet? Der Kritiker Peter Streiff befand: Aufgrund offizieller Zahlen ergibt sich keine flächendeckende Überbelastung der Intensivbetten durch Atemwegserkrankungen während der Pandemie. Karlin Stark entgegnete: Punktuell ist das der Fall, aber das System stand insgesamt vor einer Überlastung, Patienten mussten in weiter entfernte Krankenhäuser gebracht werden. Jürgen Wirth sagte dazu: „85 Prozent der Intensivbetten sind sowieso durch Operationen belegt.“ Die restlichen 15 Prozent dienten der Covid-Bekämpfung: „Es ist richtig, dass Corona die Krankenhäuser an die Grenze brachte.“

Die Teilnehmer am Runden Tisch

Dr. Karlin Stark,

Leiterin des Dezernats Gesundheit und Verbraucherschutz im Landratsamt Ludwigsburg

Dr. Ferenc Olchvary,

Privatarzt in Marbach, vorwiegend Schmerztherapie und Zweitmeinung bei chirurgischen Eingriffen

Dr. Jürgen Wirth, seit 30 Jahren Facharzt für Allgemeinmedizin in Marbach

Peter Streiff, Fachjournalist für bauökologische und medizinische Themen