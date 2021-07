Rund um Gronau und Prevorst Traumhafte Radtour nicht nur für Insider

Oberstenfeld - Nach den jüngsten Unwettern scheint an diesem Freitagmorgen in Prevorst die Sonne. Und sie zaubert den Beteiligten an der kleinen Radtour automatisch gute Laune ins Gesicht. Im Mittelpunkt steht Harald Helber. Er weiß, wo es langgeht, denn er selbst hat zwei insgesamt 15 Kilometer lange Rad- und Wanderstrecken von Gronau nach Prevorst entworfen. Die Gemeinde will sie demnächst beschildern – davon soll die Öffentlichkeit erfahren.