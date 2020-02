Rund 16.000 Personalstunden Mutmaßlicher Clan-Patient: Schutz kostete rund 900.000 Euro

Was folgt, ist ein Hin und Her der Behörden über eine mögliche Verlegung, etwa in ein Gefängniskrankenhaus, und Rätselraten in der Öffentlichkeit. Denn der Polizeieinsatz mitten in der Klinik ist nicht zu übersehen. Aus gutem Grund, wie Landespolizeipräsident Axel Brockmann am Montag sagte: "Wir mussten davon ausgehen, dass es eine konkrete Gefährdungslage gibt. Nicht nur für den Patienten, sondern auch für Ärzte, Pflegepersonal, Besucher, andere Patienten." Wegen des Anschlags in Montenegro und der mutmaßlichen Verbindungen zur organisierten Kriminalität habe die Gefahr bestanden, dass Angreifer auch in Hannover zu Schusswaffen oder sogar Sprengstoff greifen.

Zwischenzeitlich meldet sich auch noch der Anwalt von Igor K. zu Wort und spricht von einer Verwechslung. In Montenegro gebe es zwar einen Igor K. mit Verbindungen zur Mafia - das sei aber nicht der Mann, der in Hannover behandelt werde. Für die Polizei habe die Identität aber "zweifelsfrei" festgestanden, betonte Polizeipräsident Kluwe jetzt.

Erst am vergangenen Freitag, genau zwei Wochen nach der Ankunft von Igor K., hat der Spuk schließlich ein Ende. An dem Polizeieinsatz und den daraus entstandenen Kosten hat sich da längst ein politischer Streit entzündet. Mit einem Hubschrauber der Bundespolizei wird der Montenegriner - nach mehreren Operationen in Hannover - zum Flughafen gebracht, von dort aus verlässt er das Land in Richtung Istanbul. Zuvor hatte die Stadt Hannover in Abstimmung mit dem Innenministerium die Ausweisung beschlossen.

Wie hoch die Kosten insgesamt sind, lasse sich noch nicht sagen. Die Sachkosten würden noch ermittelt. So muss etwa der Hubschrauber der Bundespolizei wegen Krankenhauskeimen aus Montenegro desinfiziert werden, wie Kluwe sagte.

Sicher ist nach Thümlers Worten dagegen eins: "Am Ende ist das eine Nummer, die der Steuerzahler ziemlich teuer zu bezahlen haben wird."