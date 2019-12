Schwergewichtskampf "König" Joshua will werden wie Ali - Klitschko gratuliert

Doch man kann sich eben nicht alles kaufen. So war die Atmosphäre in dem 15.000 Zuschauer fassenden, aber bei weitem nicht ausverkauften Stadion so mau wie der Kampf. Nicht einmal der Gassenhauer "Sweet Caroline" wollte das Publikum aus der Reserve locken. Stimmung kam nur von den aus Großbritannien angereisten Joshua-Fans. Immerhin nahmen viele Frauen im Publikum Platz, saßen teilweise ohne Kopfbedeckung Seite an Seite mit den Männern. Vor gut zwei Jahren wäre das in dem Königreich noch undenkbar gewesen.