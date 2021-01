Ruhige Silvesternacht in Marbach und Affalterbach Kein Einsatz wegen Böllerei

Den ersten Einsatz hat die Marbacher Feuerwehrtruppe bereits hinter sich. Um 3.31 Uhr ging der Alarm. Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Niklastorstraße in der Marbacher Altstadt. 30 Einsatzkräfte rückten aus. Die Truppe der Kernstadt wurde von den Kollegen aus dem Stadtteil unterstützt. „Wenn ein Alarm in der Altstadt ist, rücken die Rielingshäuser automatisch mit aus“, erklärt Kommandant Alexander Schroth, der selbst in der Landeshauptstadt Silvesterdienst schob, am Neujahrsmorgen. Doch Gottseidank war es lediglich ein kleiner Einsatz. „An einer Heizungsanlage hatte sich Rauch entwickelt. Nach 45 Minuten waren wir wieder zuhause.“ Die Hoffnung, dass es ruhig bleibt habe man immer, sagt der Marbacher Kommandant. An Silvester so wie an jedem anderen Tag oder in jeder anderen Nacht. Wie die Bürger sich in Zeiten der Pandemie verhalten würden, ob sie sich an die Vorgaben des Landes hielten, habe er nicht einschätzen können, berichtet Schroth. Dass es so ruhig geblieben ist und es keinen einzigen Einsatz wegen dem Anzünden von Feuerwerkskörpern gegeben hat, freut den Chef der Marbacher Floriansjünger. „Das war für Silvester schon außergewöhnlich ruhig – auch bei uns in Stuttgart.“