Ruf bach Bleiberecht Proteste um Abschiebungen von Schülerinnen in Österreich

VfB Stuttgart

Timo Hildebrand über Machtkampf:„Tut mir in der Seele weh“

Ex-VfB-Profi Timo Hildebrand hat sich in den sozialen Medien über den Führungsstreit beim VfB Stuttgart geäußert. In diesem Machtkampf „gibt es nur Verlierer“, so der 41-Jährige.