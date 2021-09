Rüstung Belarus will russische Waffen für eine Milliarde Dollar

VfB Stuttgart bei Eintracht Frankfurt

Trotz Unterzahl 1:1 gegen Frankfurt

Omar Marmoush gelang in der Schlussphase der Ausgleich, obwohl die Stuttgarter nach einer Roten Karte für Waldemar Anton zu der Zeit in Unterzahl agierten. Der VfB stand mächtig unter Druck, entführte am Ende aber einen Punkt.