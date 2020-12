Rückzug Boris Becker will nicht ewig öffentliche Person sein

Berlin - Der dreimalige Wimbledonsieger Boris Becker will nicht zeit seines Lebens in der Öffentlichkeit stehen. Der 53 Jahre alte frühere Tennis-Star sagte in einem Amazon-Podcast: "Irgendwann werde ich in die Situation kommen, (...) wo ich den Stecker ziehen werde und wo es die öffentliche Person Boris Becker nicht mehr geben wird."