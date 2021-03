Rücktritt in Marbach Konflikt um Schultes spitzt sich zu

Lüdke brachte zunächst sein Missfallen darüber zum Ausdruck, dass CDU und Grüne den Bürgermeister für sein Verhalten in der jüngsten Gemeinderatssitzung gescholten hatten. Hier war der Ordnungsamtsleiter Andreas Seiberling von einem Bürger in schamloser Weise attackiert worden. Trost griff nicht ein. In der Folge wurde deshalb bemängelt, dass er sich nicht schützend vor seinen Mitarbeiter gestellt habe. Ein Fehlverhalten, das Trost im Nachgang selbst einräumte. Lüdke hätte sich ebenfalls gewünscht, dass der Bürgermeister Partei für seinen Amtsleiter ergriffen hätte, nannte es aber nun „ein wenig billig“, Trost deshalb anzugreifen. Es sei schließlich auch kein Stadtrat spontan aufgestanden, um Seiberling zur Seite zu springen. Und wenn Trost auf den Tisch gehauen hätte, wäre ihm daraus auch ein Strick gedreht worden, spekulierte Lüdke.