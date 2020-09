Rücktritt ausgeschlossen Bafin-Chef Hufeld: Waren bei Wirecard zu formalistisch

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sieht die Branche trotz drohender Kreditausfälle derzeit in keiner kritischen Lage. "Mit Blick auf die nächsten 12 bis 18 Monate sehe ich die Banken in einer guten und komfortablen Stellung, das wirklich gut zu managen", sagte der Manager. "Ich bin wirklich entfernt davon zu sagen, wir gehen hier in eine Banken- oder Finanzkrise. Wir sind deutlich besser aufgestellt."