Rücksicht im Straßenverkehr Parken auf „Rolli“-Platz kann teuer werden

Den Betreibern der Einkaufsmärkte sind aber rechtlich die Hände gebunden, so der Center-Hausleiter des Steinheimer Kauflandes Uwe Fuhrmann: „Wir sprechen die Leute an und appellieren an ihre Vernunft, aber mehr können wir nicht machen.“ Wenn ein Behindertenparkplatz ordnungsgemäß ausgeschildert ist, gelten „die gleichen Regeln wie im öffentlichen Straßenverkehr“, stellt Peter Widenhorn, der Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg klar. Auch hier könne man sich nicht darauf berufen, dass ja noch genügend andere Parkplätze frei seien oder dass eine leichte Gehbehinderung ausreiche, um den Parkplatz anzusteuern.