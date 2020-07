Rückschlag bei Roche Medikament für Corona-Patienten verfehlt Wirkung

Event der WG Marbach und zwei anderen Weingütern

Steillagen-Weine dort genießen, wo sie gewachsen sind

Die WG Marbach veranstaltet am Sonntag, 2. August, von 11 bis 19 Uhr erstmals mit zwei anderen Weingütern das Event „Steile Ludwigsburger – Weingenuss mit Weitsicht“ an der Felsenkanzel in Neckarweihingen.