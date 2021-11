Rückschlag bei Hoffenheim Verlierer Leipzig vor Geisterspielen: "Wettbewerbsnachteil"

Ob inmitten dieser Stimmung Trainer Jesse Marsch das Ruder herumreißen kann, ist die große Frage bei den Sachsen. Die müssen erstmal in der Champions League beim FC Brügge gewinnen, um wenigstens die Chance auf ein Weiterspielen in der Europa League zu retten. Am Samstag in Sinsheim hatte RB wenigstens noch die Unterstützung von 400 mitgereisten Fans bei insgesamt 13.233 Zuschauern. Die sahen allerdings eine uninspirierte Gästemannschaft, die mit dem 0:2 (0:1) nach Toren durch Diadie Samassékou (12. Minute) und Munas Dabbur (68.) noch bestens bedient war.