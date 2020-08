Rückkehrer des VfB Stuttgart Der zweite Anlauf des schnellen Erik Thommy

Das war schon so, als Thommy im Winter 2018 verpflichtet wurde. Er kam für 500 000 Euro als Nobody vom FC Augsburg. Der damalige Manager Michael Reschke holte ihn, und unter dem Trainer Tayfun Korkut fand er rasch seinen Platz im Team. Bis zu seinem Abgang im Juli 2019 sind es dann 33 Erstliga-Einsätze geworden (drei Tore). Zuletzt kamen 34 für die Düsseldorfer hinzu, da sich im vergangenen Sommer die Situation für den Spieler an der Mercedesstraße etwas verzwickt darstellte.