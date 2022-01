„Rückkehr“ von Willi Achten Auf der Suche nach der Wahrheit

Stummer Beobachter eines Dramas

Wie schon in „Die wir liebten“ geht es auch in Willi Achtens neuem Roman um traumatische Kindheits- und Jugenderfahrungen, die Unfähigkeit zu sprechen und elterliches Versagen. Der jugendliche Jakob Kilv sieht in seinem letzten Sommer in Unschuld viel und grübelt noch mehr, spricht aber wenig und bleibt viel zu oft stummer Beobachter eines sich zuspitzenden, dramatischen Geschehens, als es seiner Seele gut tut. Erst Jahrzehnte später ist er in der Lage, sich der Vergangenheit zu stellen – und an der Wahrheit zu reifen.