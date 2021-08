Rückkehr nach Corona-Infektion Sasa Kalajdzic und Tanguy Coulibaly – in Leipzig wieder am Ball?

Stuttgart - Gut gelaunt drehten Sasa Kalajdzic und Tanguy Coulibaly am Dienstagmorgen ihre Runden um den Trainingsplatz des VfB Stuttgart. Erleichtert, ihre Corona-Infektion überstanden zu haben. Und froh, nach 14 Tagen wieder etwas anderes zu sehen als die eigenen vier Wände. So lange dauerte die häusliche Isolation, in der sich der dritte Stuttgarter ­Corona-Patient Nikolas Nartey weiterhin befindet. Seine Rückkehr auf den Trainingsplatz wird für kommende Woche erwartet.